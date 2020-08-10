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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشرجبي: وزارة المياه تعمل على معالجة أزمة المياه التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020
الخليج 365 - عدن
قال القائم بأعمال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي "ان وزارة المياه والبيئة تعمل على معالجة أزمة المياه التي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن نتيجة الأضرار التي لحقت بمنظومة التشغيل جراء المنخفض الجوي الذي شهدته البلاد مؤخراً".
وأضاف الشرجبي في تصريح صحفي "ان الوزارة وضعت حلولا عاجلة لتعويض النقص في إمدادات الطاقة الكهربائية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، الذي سيوفر طاقة مشتراه بقوة ٤ ميجا وات، لاستئناف تشغيل الآبار المتوقفة عن الخدمة لمدة ثلاثة أشهر قادمة".
وأوضح القائم بأعمال وزارة المياه والبيئة ،بأن الوزارة تعمل على وضع حلولا دائمة بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، والذي وجه بشراء ثلاثة مولدات بصورة عاجلة لسد عجز الطاقة الكهربائية في حقول بئر أحمد وبئر ناصر والمناصرة، والتي تغذي مديريات كريتر والمعلا والتواهي وخور مكسر بالاضافة الى مديرية البريقة وأجزاء من مديرية المنصورة.
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