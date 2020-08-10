شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو مشهد مثير جدا.. يمني يخاطر بحياته لإنقاذ شخص جرفته السيول والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أحد أبناء محافظة الجوف يهب لإنقاذ أحد الأشخاص الذين جرفهم السيل. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed ويظهر الفيديو الذي لاقى الإشادة شجاعة وتضحية الشخص المنقذ في المخاطرة بحياته بعد أن رأي أحد الأشخاص جرفته السيول مسافة كبير واقترب من الموت. Advertisements وانطلق الفاعل بسرعة البرق ليمسك بالشخص وينجح في إنقاذه في مشهد يعكس شهامة وشجاعة ونخوة اليمنيين. ويرجع للأذهان مشهد غرق أحد الأشخاص في جسر دار سلم بالعاصمة صنعاء أمام العشرات الذين لم يفعلوا له شيئا سوى محاولات بسيطة ليموت أمام أعين الجميع مشهد فيديو مثير جدا.. يمني يخاطر بحياته لإنقاذ شخص جرفته السيول شاهدالفيديو من هذا الرابط

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