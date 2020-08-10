شكرا لقرائتكم خبر عن “زين الشام” ابنة بشار الأسد تعود إلى الواجهة مجدداً بـ”فضيحة جديدة”.. ما القصة...؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تناولت الصحف الغربية خبر شراء “زين الشام” ابنة رأس النظام السوري “بشار الأسد” حذاءً باهظ الثمن، باهتمام كبير، حيث وصفت هذا الفعل بـ”الفضيحة”.

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وأكدت الصحف أن حذاء “زين الشام” الجديد قامت بشرائه بنحو 2 مليون ليرة سورية، في الوقت الذي يعيش فيه معظم أبناء الشعب السوري تحت خط الفـ.ـقر.

وأوضحت أنه بينما يجـ.ـتاح فيروس كورونا معظم المحافظات السورية، ويفـ.ـتك الجـ.ـوع والفـ.ـقر بأكثر من 85 بالمائة من السوريين، فإن ابنة “بشار الأسد” تشتري حذاءً من موسكو بقيمة مليوني ليرة سورية.

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وفي هذا السياق، أفاد موقع “ريديت” الأمريكي في تقرير له، نشره مساء أمس، أن” زين الشام”، اشترت حذاء رياضي من العاصمة الروسية “موسكو” من ماركة “”كريستيان ديور”، مشيراً أن ثمن الحذاء 850 دولار أمريكي.

ونشر الموقع صوراً تظهر مجموعة من الفتيات وهن يرتدين نفس الحذاء، وعلق عليها بالقول: “أثناء انهيار الاقتصاد السوري، زين ابنة بشار الأسد تشتري حذاءً مشابهاً لذلك الذي تلبسه صديقاتها بقيمة 850 دولار”.

وأضاف الموقع، أن سعر الحذاء يتجاوز المليون و300 ألف ليرة سورية، وذلك في حال تم احتساب سعر الصرف بـ (1635) ليرة، كما يسعره البنك المركزي في سوريا.

حذاء زين الشام

وتزامن شراء “زين الشام” لذلك الحذاء الذي يعادل سعره رواتب أكثر من 25 موظف وضابط يعمل لدى النظام السوري في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد، وخاصة في دمشق وحلب.

ويترافق ذلك مع انهيار اقتصادي تشهده سوريا، حيث يعاني المواطن السوري من ظروف معيشية صعبة للغاية، بالتزامن مع تراجع سعر صرف الليرة السورية وتسجيلها ارقام قياسية غير مسبوقة في الانخفاض خلال الفترة الماضية.