وكيل عدن يتفقد سير الإنضباط الوظيفي في عدد من المرافق الحكومية.

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020

الخليج 365 - عدن

تفقد وكيل اول محافظة عدن محمد شاذلي ، اليوم ، سير الإنضباط الوظيفي قي عدد من المرافق الحكومية بعد اجازة عيد الاضحى المبارك.



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حيث اطلع الوكيل شاذلي ،على سير العمل في مكتب التخطيط والتعاون الدولي ،واستمع من مديرة المكتب انتصار مرشد ، الى شرح مفصل عن الجهود المبذولة في تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية ضمن الامكانيات المتاحة ، وكيفية تعزيز التعاون المشترك والتنسيق بين السلطة المحلية والمكاتب الخدمية في رفع الاحتياجات الأساسية من المشاريع المتعثرة ومحاولة معالجتها بشكل عاجل .

كما تفقد الشاذلي ، سير العمل في مكتب الصحة العامة والسكان واستمع من مدير المكتب الدكتور علي صالح عن الاجراءات المتخذة بالمرافق الصحية في مواجهة جائحة كورونا.

واشار الوكيل الشاذلي ، ان الزيارة ،تهدف الى الاطلاع على الاحتياجات الأساسية من الخدمات المتعثرة مشاريع المياة والنظافة والطرقات والصحة لرفع تقارير للمشاريع المتعثرة لمعالجتها بشكل عاجل..مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الموظفين والعاملين في تلك المرافق على تحسين مستوى الأداء الوظيفي وتطوير العمل الخدمي..مؤكدا على ضرورة تضافر الجهود المشتركة في تحسين وتطوير الخدمات الضرورية والاسراع بتوفير المعدات المتبقية لتشغيل مستشفى عدن العام.