شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات المصرية توقف مسئول حكومي رفيع قادما من حضرموت بحوزته مليون دولار ... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر أمنية في مطار القاهرة أن السلطات المصرية أوقفت مساعد مدير مكتب رئيس الوزراء علي النعيمي في مطار القاهرة كان قادما من مطار سيئون وبحوزته مليون دولار أمريكي لم يفصح المشتبه فيه عنها وكانت توجد في حقيبة يد رفض وقتها تمريرها عبر جهاز الفحص كونه يحمل جواز دبلوماسي.

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وبعد استدعاء سلطة مطار القاهرة وبموجب توجيهات أمنية خضع المشتبه للتفتيش وحصل بحوزته على مليون دولار أمريكي، ادعاء المسئول أنها تتعلق بصرف مساعدات علاجية وجه بها رئيس الوزراء اثناء زيارته إلى مصر.

وذكرت المصادر أن السلطات المصرية رفضت تلك الادعاءات وتحفظت على الأموال بينما خرج المسئول بكفالة ومازالت التحقيقات جارية.

وبحسب القانون المصري عدم الإفصاح عن الأموال قبل نقطة تفتيش الجمارك جريمة يحاسب عليها القانون ضمن عقوبات غسيل الأموال ودعم الإرهاب