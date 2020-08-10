- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مؤسسة وعي تستضيف رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
استضافت مؤسسة وعي أمس الأحد مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بجلسة تحت عنوان " الاقتصاد اليمني: أسباب الانهيار وسبل التعافي"، ضمن إطار برامج مؤسسة وعي الهادفة لتثقيف الشباب و تعزيز وعي المجتمع بأبرز المستجدات الحالية، عن طريق عقد العديد من اللقاءات و الفعاليات.
و بمشاركة أكثر من ٢٦ شاب و شابة، قام فيها الاستاذ مصطفى بشرح مستفيض عن الاقتصاد اليمني و استعرض فيها أبرز المتغيرات الاقتصادية و أبرز أسباب الانهيار الاقتصادي الناتج عن الصراع الحالي و غياب الخطط الاقتصادية، و تطرق الى نتائج انهيار العملة و كما ناقش فيها الوسائل و الطرق المناسبة لتجاوز هذه المرحلة و صولاً إلى مرحلة الاستقرار عن طريق وضع رؤية استراتيجية للمستقبل يتم العمل عليها و تقييمها لضمان تجاوز الصعوبات و تحقيقها بنجاح.
كما تم فتح باب المشاركة و النقاش بين المشاركين فيما يتعلق بذلك مما يساهم في تحقيق الاستفادة و الايضاح.
علماً بأن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسة برامج المؤسسة لشهر اغسطس خلال هذا العام الهادفة لرفع الوعي العام، و نقل المعرفة بالتنسيق مع مجموعة الخبراء، الأساتذة و الباحثين محلياً و دولياً.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة وعي تستضيف رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.