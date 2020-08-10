 مؤسسة وعي تستضيف رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

استضافت مؤسسة وعي أمس الأحد مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بجلسة تحت عنوان " الاقتصاد اليمني: أسباب الانهيار وسبل التعافي"، ضمن إطار برامج مؤسسة وعي الهادفة لتثقيف الشباب و تعزيز وعي المجتمع بأبرز المستجدات الحالية، عن طريق عقد العديد من اللقاءات و الفعاليات.



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و بمشاركة أكثر من ٢٦ شاب و شابة، قام فيها الاستاذ مصطفى بشرح مستفيض عن الاقتصاد اليمني و استعرض فيها أبرز المتغيرات الاقتصادية و أبرز أسباب الانهيار الاقتصادي الناتج عن الصراع الحالي و غياب الخطط الاقتصادية، و تطرق الى نتائج انهيار العملة و كما ناقش فيها الوسائل و الطرق المناسبة لتجاوز هذه المرحلة و صولاً إلى مرحلة الاستقرار عن طريق وضع رؤية استراتيجية للمستقبل يتم العمل عليها و تقييمها لضمان تجاوز الصعوبات و تحقيقها بنجاح.

كما تم فتح باب المشاركة و النقاش بين المشاركين فيما يتعلق بذلك مما يساهم في تحقيق الاستفادة و الايضاح.

علماً بأن هذه الجلسة تأتي ضمن سلسة برامج المؤسسة لشهر اغسطس خلال هذا العام الهادفة لرفع الوعي العام، و نقل المعرفة بالتنسيق مع مجموعة الخبراء، الأساتذة و الباحثين محلياً و دولياً.