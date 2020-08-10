مليشيات الحوثي تعاود استهداف الأحياء السكنية بالتحيتا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020

الخليج 365 - الحديدة

أطلقت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، نيران أسلحتها المتوسطة على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة.



Advertisements

وأفادت مصادر محلية، أن مليشيات الحوثي، أمطرت القرى السكنية ومزارع المواطنين بالمنطقة بنيران أسلحتها الرشاشة.

وقالت المصادر، إن الاستهداف الحوثي تسبب بحالة من الخوف والهلع في أوساط الأهالي وتعطيل أعمال المزارعين ومنعهم من الوصول إلى حقولهم الزراعية.

وتتعرض القرى والأحياء السكنية ومزارع المواطنين في مختلف مناطق ومديريات الحديدة لاستهداف يومي من قبل مليشيات الحوثي، منذ توقيع اتفاقية ستوكهولم أواخر العام 2018.