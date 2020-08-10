الصليب الأحمر يستعد لتسيير قافلة مساعدات إغاثية إلى الدريهمي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020 الخليج 365 - الحديدة يستعد الصليب الأحمر الدولي لتسيير قافلة مساعدات إغاثية إلى المناطق المحررة، في مديرية الدريهمي.

وذكر مصدر مطلع، أن القائمين على قافلة المساعدات يجرون تنسيقاً بشأنها مع القوات المشتركة. Advertisements وأوضح، أن المناطق المستهدفة من عملية التوزيع هي: الشجيرة، النخيلة، الطائف، وغليفقة. ويقوم الصليب الأحمر الدولي بتسيير قوافل إغاثية بشكل دوري إلى مديرية الدريهمي خصوصاً للأسر التي تحتجزها مليشيات الحوثي داخل المدينة.

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