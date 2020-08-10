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رياح شديدة تضرب عدن وتُسبب أضراراً بالغة

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اليمن العربي - عدن 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020

رياح شديدة تضرب عدن وتُسبب أضراراً بالغة

الخليج 365 - عدن

ضربت رياح شديدة العاصمة عدن، فجر الاثنين، مُسببةً أضراراً جسيمة في منازل ومحلات المواطنين.

 

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وذكر أهالي منطقة كريتر، أن بناء يعمل أعلى أحد المباني سقط على سيارة أحدى المواطنين جراء الرياح الشديدة، ودمرت الرياح عدداً من السيارات بشكل كبير.

 

وأفاد شهود أن الرياح سببت ضررا جسيما للكابلات والاسلاك الكهربائية، مسببا قطع التيار الكهربائي على عدد من المناطق داخل المحافظة.

 

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