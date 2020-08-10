وزارة الصحة تتسلم دفعتين من المساعدات الطبية لمكافحة كورونا بدعم سعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020

الخليج 365 - حضرموت

تسلم البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بوزارة الصحة العامة والسكان بمدينة سيئون محافظة حضرموت ،اليوم ،الدفعتين الرابعة والخامسة من المساعدات الطبية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بدعم وتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.



وتحتوي المساعدات التي تسلمها البرنامج بحضور وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام الكثيري ومندوب مركز الملك سلمان الدكتور مراد بن علي ، على عدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية وأجهزة الحماية من وباء كورونا وأجهزة التنفس الصناعي وضخ السوائل وأجهزة مراقبة العلامات الحيوية ذات الاحتياج العاجل في القطاع الصحي والمستلزمات الأخرى كالمطهرات والمعقمات التي تستخدم لمواجهة وباء كورونا والتي ستستفيد منها مستشفيات المحافظات المحررة .

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وثمن الوكيل الكثيري ،المساعدات السخية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم القطاع الصحي في بلادنا..مشيداً بدور الأطقم الطبية العاملة في المستشفيات ومراكز العزل الذين يقدمون الخدمة العلاجية لأهلهم وإخوانهم.

من جانبه اوضح مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء الدكتور هاني العمودي ،بأن هذه الدفعة احتوت على مجموعة من الكاميرات الحرارية وأجهزة الكمبيوتر تم تركيبها في جميع الموانئ البرية والبحرية والجوية..مشيرا إلى أن هناك قوافل أخرى من الدعم في مجال الصحة ستصل تباعا لمساعد المختصين لمواجهة وباء كورونا.