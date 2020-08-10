شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد مروعة لتساقط الصخور من قمم الجبال على سيارة في السعودية ( فيديو وصور ) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وثق مقطع فيديو وصور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تساقط الصخور من قمم جبل الجذم بمحافظة العارضة الواقعة في شرق منطقة جازان في المملكة العربية السعودية.
وتسبب تساقط الصخور بتحطيم سيارة بشكل كامل كانت متوقفة بجانب الطريق. كما تسببت بإغلاق الطريق أمام حركة السيارات في مشهد مروع.
وقالت مصادر محلية إن حادث تحطم السيارة لم ينتج عنه أي خسائر في الأرواح.
يشار إلى أن أهالي جبل الجذم يكررون مناشداتهم دوريّا من أجل سفلتة بعض الطرق وصيانتها نظرا لما تسببه لهم من متاعب.
فيما أشار سكان العبادل إلى أن الطريق المؤدي إلى المركز الصحي مقطوع وسط مطالبات بتعجيل صيانته.
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