شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية اللبناني يقدم استقالته بعد ليلة تعليق «المشانق» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت لبنان يوم الأحد استقالات بالجملة من الحكومة؛ حيث استقالت وزيرة الإعلام ووزير البيئة. Advertisements وقالت أنباء إن وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي بصدد تقديم استقالته رسميًا من الحكومة في وقت لاحق اليوم الأثنين. وكانت هذه الاستقالات سبقها غضب عارم في شوارع بيروت حيث علق المتظاهرون المشانق لحزب الله وأنصاره والمسؤولين في الحكومة اللبنانية بعد إنفجار مرفأ بيروت المروع.

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