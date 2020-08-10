شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تفكر في إلغاء إحصاء كورونا اليومي: الأعداد مبالغ فيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تدرس بريطانيا إلغاء الإحصاء اليومي لوفيات فيروس كورونا في البلاد، وذلك بعد تحقيق في الطريقة التي تتبعها هيئة الصحة العامة في إنجلترا بشأن إجراء الإحصاء. Advertisements وكان وزير الصحة " مات هانكوك " قد أمر بفتح التحقيق بعدما اتضح أن المسؤولين كانوا يبالغون في أعداد الوفيات الناجمة عن الفيروس. وقد يتم إلغاء الإحصاء اليومي، وإجراء إحصاء أسبوعي بدلا منه، حيث نبه أكاديميون إلى أن الطريقة التي تحصي بها الهيئة الحكومية أعداد الوفيات معيبة، مشيرين إلى أنها تظل تحتفظ بأسماء أشخاص أصيبوا بالفيروس وتعافوا منه، ثم تدرجهم ضمن الوفيات حتى إذا توفوا بأسباب أخرى.

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