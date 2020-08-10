شركة النفط بحضرموت تقر زيادة في اسعار المشتقات النفطية ابتداء من منتصف اليوم "وثيقة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020

الخليج 365 - حضرموت

اقرت شركة النفط اليمنية فرع محافظة حضرموت زيادة في اسعار المشتاقات النفطية ( بترول + ديزل ) ابتداء من منتصف الليلة ليوم الاثنين 10 اغسطس 2020



واكدت الشركة في تعميمها لوكلاء المحطات انه ونظرا للإرتفاع العالمي في اسعار النفط وتدهور العملة المحلية ( الريال اليمني ) امام العملات الاجنبية الاخرى الامر الذي ادى الى عزوف التجار عن تسويق المشتقات النفطية في الاسواق المحلية بالسعر السابق

وحسب تعميم الشركة فانه ولما تقتضية المصلحة العامة وبعد دراسة السياسة التسويقية تم اقرار تسعيرة جديدة للمشتقات النفطية على النحو التالي :

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1- سعر مادة البترول ( 310 ) ثلاثمائة وعشرة ريال للتر الواحد اي سعر الدبة العشرون لترا 6200 ريال

2- سعر مادة الديزل ( 300 ) ثلاثمائة ريال للتر الواحد اي سعر الدبة العشرون لترا 6000 ريال

3- يضاف مبلغ مقطوع الى سعر المادة مقابل عمولة واجور نقل لوكلاء المحطات وفقا للبعد الجغرافي للمناطق والمديريات

- سيتم العمل بما جاء اعلاه ابتداء من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل من يوم الاثنين الموافق 10 اغسطس 2020 وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضده