شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأثنين الموافق 10 يوليو/تموز 2020 وهي كالتالي:

الحوثية تطلق نيران أسلحتها على الجبلية جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/494595/ المشتركة ترد على مصادر نيران حوثية استهدفت الجاح جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/494597/ مقتل مواطن في القفر شمال إب وسط فوضى أمنية https://www.elyamnelaraby.com/494600/ حملة أمنية بتعز لملاحقة من يتسببون في إقلاق الأمن والسكينة العامة https://www.elyamnelaraby.com/494602/ الأرصاد يتوقع هطول المزيد من الأمطار المتفاوتة الشدة Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/494606/ عصابة سرقات تقتحم محل تجاري وتمارس النهب بقوة السلاح واشتباكات بين مسلحين بإب https://www.elyamnelaraby.com/494607/ إب.. وفاة طفلين في يريم وإصابة الأم ونجاة طفلة جراء تهدم منزلهم بسبب الأمطار https://www.elyamnelaraby.com/494609/ انتشال خمس جثث في إب لمفقودين جراء سيول وادي بنا https://www.elyamnelaraby.com/494610/ انتشال جثة سادسة لشاب جرفته سيول وادي بنا شرق إب https://www.elyamnelaraby.com/494611/ صحيفة إماراتية تحذر من وقوع كارثة مشابهة لانفجار بيروت في اليمن والمحيط https://www.elyamnelaraby.com/494617/

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