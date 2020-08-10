انتشال جثة سادسة لشاب جرفته سيول وادي بنا شرق إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020

إب - الخليج 365

عثر مواطنون في مديرية دمت بمحافظة الضالع على جثة شاب جرفته سيول الأمطار الغزيرة من احدى سيول وادي بنا بمديرية السدة شرق محافظة إب.



وقالت مصادر محلية إن مواطنين عثروا على جثة شاب في مديرية دمت حيث جرفته سيول منطقة الرداعي أحد روافد سل وادي بنا بمديرية السدة شرق المحافظة.

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وبحسب المصادر فإن الشاب ينتمي إلى قرية جبل مطير بعزلة عراس بمديرية يريم، ويدعى "عيسى أحمد الوجيه" 19 عام، وجرفته سيول الأمطار في منطقة بيت الرداعي أحد روافد سيول وادي بنا الشهيرة.

وأضافت المصادر أن الشاب كان في نزهة مع ثلاثة من أصدقائه وجرفته السيول فيما نجا زملائه، وظلت عملية البحث عن جثمانه لعدة ساعات طويلة.

وأكدت المصادر أنه على بعد أكثر من 40 كيلو تم العثور على جثة الوجيه، وهي المسافة ما بين سيل الرداعي وسيول بالقرب من جسر عامر بن عبدالوهاب "منطقة العثور على الجثة" والتابعة لمديرية دمت بمحافظة الضالع.

وتعد جثة الشاب الوجيه، هي الجثة السادسة التي يتم العثور عليها خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انتشال خمس جثث لنساء وأطفال وفتاة من أبناء مديرية العرش برداع البيضاء جرفتهم سيول وادي بنا بمديرية السدة شرق إب.