إب.. وفاة طفلين في يريم وإصابة الأم ونجاة طفلة جراء تهدم منزلهم بسبب الأمطار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020

إب - الخليج 365

قال مصدر محلي إن طفلا وطفلة توفيا، وأصيبت الأم في محافظة إب وسط اليمن، جراء إنهيار منزلهم بسبب الأمطار الغزيرة والتي تشهدها البلاد منذ أيام.



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وأضاف المصدر أن طفلة وطفلا من أسرة المنيدي توفيا في عزلة خودان بمديرية يريم شمال شرق إب، بعد انهار منزلهم بسبب الأمطار التي شهدتها المديرية.

وبحسب المصدر فقد نقلت الأم إلى أحد المشافي نتيجة إصابتها البالغة. فيما نجت طفلة أخرى من موت محقق، وهي الناجية الوحيدة من الأسرة.

وتأتي الحادثة بعد يومين من وفاة شخص واصابة 2 آخرين إثر انهيارات صخرية جراء الأمطار في مديرية السدة شرق محافظة إب.