عصابة سرقات تقتحم محل تجاري وتمارس النهب بقوة السلاح واشتباكات بين مسلحين بإب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020

إب - الخليج 365

اقتحم مسلحون محل تجاري بمدينة إب وسط اليمن، ونهبوا ممتلكات ثمينة وأموال من المحل، وسط فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.



وقالت مصادر محلية إن عصابة سرقات مسلحة اقتحمت محل تجاري تابع لأحد أبناء بيت "الشجاع" بالقرب من بوابة جامعة إب بمدينة إب، ونهبوا بعض ممتلكات صاحب المحل بقوة السلاح وتهديده بالقتل.

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وفي وسط مدينة إب، تبادل عدد من المسلحين من بيت الغرباني وبيت المحني، إطلاق النار بشكل كثيف، في حارة الشوكاني جوار مدارس الجامعة الأهلية بمدينة إب، بخلاف على قطعة أرض.

وفي حادثة أخرى بمدينة إب، اندلعت إشتباكات مسلحة بين مسلحين في حارة المجعارة بمديرية المشنة، وتسببت بأضرار كبيرة في ممتلكات المواطنين، بينها سيارة تابعة لمواطن يدعى "وليد السادة" نتيجة الإشتباكات.

وفي حادثة أخرى، أقدم قيادي حوثي يدعى "عبدالملك مطهر الشامي" على دهس شاب يدعى "يوسف قاسم" من أبناء مديرية جبلة، والذي نقل إلى أحد مستشفيات مدينة إب، حيث تتحمل أسرة الشاب تكاليف العلاج والذي أرهق الأسرة فيما القيادي الحوثي لم يكلف نفسه حتى مجرد الإطمئنان على الشاب فضلا عن تحمل تبعات الحادث بحسب أحد أقارب الضحية.