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الأرصاد يتوقع هطول المزيد من الأمطار المتفاوتة الشدة

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020

الأرصاد يتوقع هطول المزيد من الأمطار المتفاوتة الشدة

عدن - الخليج 365

أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، بأنه "هطلت يوم أمس أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات بلادنا الغربية  كانت معظمها خارج نطاق محطات الرصد الجوي ، وقد سجلت كمية الامطار في قطاع الارصاد - حده 8.3  ملليمتر  جعلها الله تعالى سقيا خير وبركة".

 

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وتوقع  المركز الوطني للارصاد هطول المزيد من الأمطار المتفاوتة الشدة والتي قد يصاحبها العواصف الرعدية على مناطق متفرقة من  سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من صعدة شمالاً وحتى  تعز ولحج جنوبا,مع احتمال امتدادها  الى  اجزاء من الهضاب الداخلية  والسواحل الشرقية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها  يرفقها رياح شديدة السرعة مثيرة للاتربة  والرمال خاصة على المناطق المكشوفة .

 

 وحذر المركز الوطني للأرصاد المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطارعليها بعدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية  وأخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية والأنزلاقات الطينية  ومن التدني في مدى الرؤية الافقية بسبب الاتربة العالقة او الضباب والشابورة المائية  والسحب المنخفضة خاصة في الطرقات والمنعطفات الجبيلة والمناطق المكشوفة وضرورة الأحتماء من الرياح الشديدة والعواصف الرعدية أثناء وبعد هطول الأمطار حفاظا على سلامتهم وممتلكاتهم،  ربابنة السفن بكافة أنواعها والصيادين ومرتادي البحر من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج في مياهنا الإقليمية وفي أعالي البحار شرق خليج عدن وارخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية.

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