اللواء الحاكم يتوعد العدوان ومرتزقته بمرحلة جديدة من العمل الاستخباري

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أكد رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع، اللواء عبدالله يحيى الحاكم، على ضرورة شحذ الهمم والتهيئة الكاملة لعمل استخباري عالي المهنية والاحتراف في مواجهة الحرب الإلكترونية والسيبرانية والعمل على خوض هذه المواجهة بكفاءة عالية.

وشدد على ضرورة إدارة الحرب الاستخباراتية بشكل عام بكفاءة واقتدار، معبراً عن تقديره للجنود المجهولين من منتسبي هيئة الاستخبارات والمتعاونين معها في كل الجبهات وفي المقدمة جبهات ما وراء الحدود لإحداث متغيرات فاعلة تشكل ضغطاً قوياً على تحالف العدوان للكف عن عدوانه ومخططاته العدائية ضد الشعب اليمني واقتصاده وسلمه الاجتماعي.

وأشار اللواء الحاكم إلى أن هناك مرحلة جديدة من العمل الاستخباري اليمني ببعديه المرحلي والاستراتيجي، مشيداً بالجهود التي يبذلها منتسبي هيئة الاستخبارات والاستطلاع في مختلف الجبهات، خاصة جبهات ما وراء الحدود.