شكرا لبحثكم عن خبر شاهد: صورة نادرة لثلاثة رؤساء من شمال اليمن في جلسة قات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نشرت صحيفة عدن الغد صورة نادرة وقديمة تجمع ثلاثة رؤساء يمنيين في جلسة قات شعبية. وجمعت الصورة كلا من الرئيس ابراهيم الحمدي والرئيس احمد الغشمي والرئيس علي عبدالله صالح. Advertisements ويظهر الرؤساء الثلاثة بالصورة وهم في جلسة شعبية ويتعاطون شجرة القات التي يعتاد معظم اليمنيين على تناولها. وتشير المعلومات إلى ان الصورة التقطت في فترة حكم الرئيس ابراهيم الحمدي للشطر الشمالي قبل تحقيق الوحدة اليمنية.

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