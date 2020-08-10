شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الوزراء يصدر قرار جديد لتكليف "وزيرة" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر رئیس الحكومة معین عبدالملك قرارا بتعیین وزیر محمد الشرماني وكیلا لقطاع المشاریع بوزارة التخطیط والتعاون الدولي . ویعد هذا أول قرار تعیین في الحكومة الجدیدةالمتوقع الاعلان عنھا خلال الأسابيع القلیلة القادمة.

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