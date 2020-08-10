المشتركة ترد على مصادر نيران حوثية استهدفت الجاح جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020 الحديدة - الخليج 365 ردت القوات المشتركة على مصادر نيران لمليشيات الحوثي والتي استهدفت القرى السكنية في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقية جنوب الحديدة، وحققت إصابات مباشرة في صفوف المليشيات.

Advertisements وقال مصدر عسكري، إن المليشيات الحوثية قصفت بقذائف BNB القرى السكنية في الجاح بالتزامن مع استهداف مكثف بالأسلحة الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5. وأضاف المصدر ان وحدات القوات المشتركة حددت مصادر النيران الحوثية الإيرانية وردت عليها بضربات مباشرة حققت إصابات مباشرة في عمق جيوب بقايا المليشيات تكللت بإخمدتها. هذا وكانت القوات المشتركة قد أحبطت يوم أمس محاولة تسلل للمليشيات الحوثية في ذات المنطقة، وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى

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