المشتركة تخمد مصادر نيران حوثية استهدفت حيس جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020 الحديدة - الخليج 365 أخمدت القوات المشتركة مصادر نيران لمليشيات الحوثي، استهدفت الأحياء السكنية والشارع العام وسط مدينة حيس جنوب الحديدة.

Advertisements وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة أن أبطال اللواء السابع عمالقة حددت مصادر النيران الحوثية التي استهدفت الأحياء السكنية وحققت إصابات مباشرة في جيوب ومخابئ المليشيات. وأضاف المصدر أن قوات اللواء السابع عمالقة تمكنت من إسكات مصادر النيران الحوثية واوقعت في صفوفها خسائر فادحة في العتاد والأرواح. هذا وكانت القوات المشتركة قد تمكنت من الرد على مصادر نيران حوثية استهدفت القرى السكنية في الجاح واخمدتها.

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