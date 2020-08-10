شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف حوثي على مزارع المواطنين في الدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 10 أغسطس 2020

الحديدة - الخليج 365

استهدفت مليشيات الحوثي - ذراع إيران في اليمن - مزارع المواطنين في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.



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وأفادت مصادر محلية ان المليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة منها سلاح 14.5 وسلاح 12.7 على مزارع المواطنين جنوب مركز مدينة الدريهمي بشكل همجي، مما أدى إلى حالة من الخوف والهلع في صفوف المزارعين.

ورفعت المليشيات الحوثية انتهاكاتها بحق المدنيين في مختلف مديريات الحديدة، في إطار تصعيدها المتواصل للهدنة الأممية مستغلة الصمت الدولي تجاه جرائمها المستمرة