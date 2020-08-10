شكرا لبحثكم عن خبر متنبئ جوي يحسم الجدل ويكشف حقيقة استمرار الأمطار في اليمن لأربع سنوات قادمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفى اختصاصي بالتنبؤات الجوية والإنذار المبكر صحة الأنباء المتداولة حول دخول اليمن في مدار إثيوبيا أوغندا المطري، واستمرار هطول الأمطار على الأراضي اليمنية حتى منتصف العام 2024م.

وقال المهندس محمد علي عبدالرحمن وهو اختصاصي بالتنبؤات الجوية والإنذار المبكر ، لا صحة لما تداولته بعض المواقع والناشطون عن دخول اليمن حقبة التغير المناخي ونشر تقارير مناخية وإثارة الخوف والذعر بشأن تزايد المنخفضات الجوية واستمرار هطول الأمطار على الأراضي اليمنية.

وأوضح أن المناخ يشهد مرحلة Anomalies اي تطرف نشط مؤقت يتكرر خلال بعض السنوات والعقود من الزمن وليس تغير مناخي.

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وأضاف بأن هذا التطرف المناخي يعود إلى الطاقة الشمسية المنبثعة أو النشاط الشمسي الشهير بالبقع الشمسية وأثرها على موجات كلفن حول الغلاف الجوي والرياح شبه ثنائية السنوات وكذا حركة الرياح العرضية Zonal Wind شرقيات بين جنوب وشمال خط الاستواء بالمحيط الهادي بفعل ظاهرة اللانينا ونتائجه في انخفاض التذبذب الجنوبي الاسترالي SOI .

وأشار إلى تسجيل خلخلة ضغط منخفض غير طبيعية بين دارون وتاهيتي وحدوث ظواهر (البريك مونسون) مما عمل على تكدس التيارات الشرقية الرطبة Rosby wave على شمال المحيط الهندي وبحر العرب مما يجعله نشط في ضخ المنخفضات نحو بلادنا كمنخفضات شبه مدارية علوية أشبه بتلك في حوض البحر الأبيض المتوسط ولكن قادمة من الهند شرقا وهي دلائل ومؤشرات بتحولها لأنظمة حالات مدارية إعصارية في الأيام والأشهر القادمة.

وكانت وسائل إعلام محلية زعمت أن مركز الأرصاد البريطاني كشف عن دخول اليمن في مدار اثيوبيا أوغندا المطري ، مما يعني أن الامطار الغزيرة ستظل تهطل على الاراضي اليمنية بشكل مستمر حتى 2024.