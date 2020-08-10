شكرا لبحثكم عن خبر لملس .. محافظ بصلاحيات مطلقة وهذه أهم مهامه ! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف القيادي الجنوبي احمد الربيزي ان محافظ عدن الجديد أحمد حامد لملس تم تعيينه بصلاحيات مطلقة، وبدعم كبير من التحالف العربي والمجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية، موضحا بانه قد اوكلت مهمة إصلاح المؤسسات الخدمية على وجه الخصوص .

و دعا الربيزي القائمين على المؤسسات الخدمية للتعاون مع محافظ عدن الجديد أحمد لملس لاصلاح مؤسساتهم الخدمية بعيدا عن الممحاكات السياسية.

وقال الربيزي في منشور له:حسب علمي ان محافظ عدن الجديد أحمد حامد لملس تم تعيينه بصلاحيات مطلقة، وبدعم كبير من التحالف العربي والمجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية، وأوكل اليه مهمة إصلاح المؤسسات الخدمية على وجه الخصوص، لهذا على القائمين على المؤسسات الخدمية ان يعلموا ان شغل الدولة (الخبيثة) أو العميقة لن تجدي نفعاً أمامه، فعليهم ان يستغلوا وجوده لإصلاح مؤسساتهم الخدمية، بأمانة وإخلاص.

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واضاف:نجاح (بن لملس) سيكون نجاح للتحالف ولـ"أتفاق الرياض"، ولتحسين صورة التحالف العربي، وطرفي اتفاق الرياض أمام الناس، وهي كذلك فرصة سانحة لإصلاح وضع المؤسسات، وسيكون نجاح للقائمين عليها ان صدقوا معه لإنقاذ مؤسساتهم، اما اذا استمروا في لعبتهم الحالية، فمن حقه ومن صلاحياته إبعاد كل الفاسدين مهما كان حجم نفوذهم.

واختتم منشوره بالقول:فدعونا جميعاً نساعد الرجل خدمة لإنفسنا ولأهلنا ومدينتنا بعيداً عن ترهات السياسة وشغل المماحكات.