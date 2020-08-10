شكرا لبحثكم عن خبر شاب ينحر عمته وعمه وبناتهم بالسكين في عدن .. تفاصيل مروعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم شاب على قتل عمته وبنتين لها وجرح عمه في جريمة بشعة في مدينة انماء بمديرية البريقة بالعاصمة عدن .

وقالت مصادر محلية أن الشاب قام بقتل عمته وطفله عمرها 12 سنة وطفله أخرى عمرها سنة واحدة وذلك بعد قيامه بنحرهن بسكين ، قبل أن يتمكن من الهرب.

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وأضافت المصادر بأن الجاني أثناء هروب ونزوله في درج العمارة صادف عمه فقام بطعنه عدة طعنات نقل على اثرها الى مستشفى اطباء بلا حدود ، فيما تقوم فرق البحث الجنائي والأمن بانتشال جثث الضحايا في شقتهم .

وأشارت المصادر إلى أن قوات الأمن تجري عمليات بحث واسعة للقبض على القاتل خصوصا بعد تحديد هويته من قبل عمه.

ووقعت الحادثة في المرحلة السادسة بمدينة إنماء السكنية بالعاصمة عدن .