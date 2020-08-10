شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : إعلامي في قناة المسيرة يعلن منذ قليل عن خبر عسكري صاعق ومزلزل لدول التحالف.. (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الإعلامي اليمني في قناة المسيرة، حميد رزق، مساء اليوم الأحد، عن دحر عناصر تنظيم داعش والقاعدة من جبهة قيفة في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال الإعلامي حميد رزق في تغريدة له على “تويتر”، إن أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من دحر العدو ودواعشه وقواعده ومرتزقته من جبهة قيفة في محافظة البيضاء.

.

لمتابعتنا على تيليجرام

Advertisements

https://t.me/yemen2saed

وأشار إلى أن العملية العسكرية الواسعة على مواقع الدواعش والتكفريين في جبهة قيفة هي هدية عيد الغدير.