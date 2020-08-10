ورد الآن : إعلامي في قناة المسيرة يعلن منذ قليل عن خبر عسكري صاعق ومزلزل لدول التحالف.. (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن الإعلامي اليمني في قناة المسيرة، حميد رزق، مساء اليوم الأحد، عن دحر عناصر تنظيم داعش والقاعدة من جبهة قيفة في محافظة البيضاء وسط اليمن.
وقال الإعلامي حميد رزق في تغريدة له على “تويتر”، إن أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من دحر العدو ودواعشه وقواعده ومرتزقته من جبهة قيفة في محافظة البيضاء.
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وأشار إلى أن العملية العسكرية الواسعة على مواقع الدواعش والتكفريين في جبهة قيفة هي هدية عيد الغدير.
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