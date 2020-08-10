شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول بارز بحكومة الشرعية "يكشف" لأول مرة عن القرار الذي سيصدر "قريباً" ويغير مجريات الأمور في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة بصدد إصدار قرار بتشكيل لجنة رقابية محلية تضم في عضويتها مختصين في الإدارة والجوانب المالية، مهمتها تقييم العمل والانضباط الوظيفي في المرافق والمؤسسات الحكومية بالمحافظة.



وقال المحافظ في الاجتماع الموسع بمديري المرافق والمؤسسات الحكومية اليوم بميناء المكلا، إن اللجنة الرقابية الحكومية ستكون على مستوى المحافظة ومهمتها متابعة العمل في الإدارات والمؤسسات والهيئات الحكومية وسير الانضباط الوظيفي، والتسريع بإنجاز متابعات المواطنين في المرافق الحكومية والرفع بها لمحافظ المحافظة والجهات المختصة.

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وأضاف أن الجهات النموذجية سيتم تكريم وتقدير عملها والعمل على إصلاح الاخفاقات وجوانب القصور والتهرب من إنجاز متابعات المواطنين ومماطلتهم، والعمل على التسريع بتخليص متابعات المواطنين في مختلف المرافق الحكومية.