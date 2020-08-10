شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا للتو : شاهد كيف وثقت هذه "الكاميرا" لحظة اصطدام الجسم المشع بضواحي "صنعاء" ولم تمر مرور الكرام (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر تسجيل مصور من كاميرا مراقبة في العاصمة صنعاء لحظة سقوط النيزك في ضواحي العاصمة صنعاء وسطوعه بشكل قوي لحظة ارتطامه بالأرض.



وكان الفلكي اليمني محمد عياش أكد إن الضوء الفسفوري المُتوهج والذي أضاء سماء بعض محافظات شمالي غرب اليمن لثواني معدودة ( في تمام الساعة 08:07 من مساء السبت)، ناتج عن إحتراق بعض الصخور النيزكية في الغلاف الجوي.

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بدوره أكد الخبير اليمني في الفيزياء الفلكية، عدنان الشوافي، إن الضوء المتوهج الذي شهود في سماء العاصمة صنعاء وعدة محافظات ناتج عن احتراق أجزاء من نيزك نتيجة الاحتكاك بالغلاف الجوي.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن أكدوا مشاهدة الجسم المتوهج في عدة محافظات، منها صنعاء والجوف وحجة وتعز.