شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : مراكز أرصاد أوروبية تزف بشارئ سارة لكل اليمنيين وهذا ما سيحدث ولأول مرة بعد 3 ألف عام في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يستمر هطول الأمطار الغزيرة ليل نهار وبشكل يومي على معظم المناطق والمحافظات اليمنية خلال هذه الأيام الأمر الذي يصاحبه تدفق للسيول الجارفة التي حصدت العديد من الأرواح ودمرت عدد من المنازل وتسببت بنفوق مواشي وانجراف أراض زراعية عدة.

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وبحسب فلكيين ومراكز أرصاد أوروبية وعالمية، فقد دخلت اليمن في مدار اثيوبيا أوغندا الممطر، مما يعني ان الأمطار الغزيرة ستظل تهطل على الأراضي اليمنية بشكل مستمر إبتداء من هذا العام و خلال الأعوام القليلة القادمة.

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حيث أعلن مركز الأرصاد الأوروبي عن دخول اليمن مدار مطري مع إثيوبيا وأوغندا وأن الأمطار الغزيرة سوف تستمر إلى منتصف 2024.

وقال فلكيون عرب وأجانب أن اليمن دخلت في مدار اثيوبيا أوغندا المطري، مما يعني ان الأمطار الغزيرة ستظل تهطل على الأراضي اليمنية بشكل مستمر حتى منتصف عام 2024م مؤكدين بدء استمرار الأمطار الغزيرة على اليمن.

وقال مركز الأرصاد البريطاني، في تقرير عن فلكيين بريطانيين ان اليمن دخلت في مدار إثيوبيا أوغندا المطري.. متوقعاً استمرار هطول الأمطار على الاراضي اليمنية كاملة حتى منتصف العام 2024م.

كما توقع المركز أيضا، انه خلال العام القادم (2021م) ستعود الانهار التي جفت قديماً إلى الجريان، بالإضافة الى تشكل بحيرات وعيون مياه جديدة.

وأكد مركز الأرصاد البريطاني في تقاريره التي نشرتها صحف بريطانية وأوروبية أن هطول الأمطار على اليمن سيكون بشكل متواصل ما يؤذن بعودة الانهار التي جفت قبل ثلاثة ألف عام.