شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : انباء عن اغتيال ولي العهد السعودي وتغيرات مصيرية تنتظر المملكة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر سعودية متطابقة الانباء المتداولة منذ امس الأحد، عن تعرض ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف لعملية اغتيال، بالرصاص الحي اثناء مغادرته قصره.

واتفق سياسيون سعوديون ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في الدعاء بالسلامة والعافية للأمير محمد بن نايف، في تأكيد انباء تعرضه لمحاول اغتيال في العاصمة الرياض.

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السياسيون السعوديون، لم يفصحوا عن طبيعة الحالة الصحية الراهنة لولي العهد السابق (المقال) محمد بن نايف، لكن تغريداتهم أكدت أنه نجا من عملية الاغتيال بإصابات بالغة.

وتداول وسائل إعلام اقليمية ودولية، الكترونية، تسريبات لنباء تعرض الأمير محمد بن نايف لعملية اغتيال برصاص مسلحين مجهولين أثناء مغادرته قصره في العاصمة الرياض.

مراقبون سياسيون لم يستبعدوا اصدار ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، اوامر بتصفية ابن عمه الامير محمد بن نايف، لاخلاء الطريق امامه إلى كرسي الملك بعد وفاة والده.

ويواجه محمد بن سلمان دعوى قضائية في محكمة امريكية، رفعها ضده رئيس الاستخبارات السعودية سابقا سعد الجابري في ولاية عهد الامير محمد بن نايف، يتهمه فيها بمحاولة اغتياله في كندا.