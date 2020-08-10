شكرا لبحثكم عن خبر اندلاع اشتباكات بين القوات الحكومية والانتقالي في أبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تجددت اليوم الموجهات بين القوات الحكومية اليمنية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في بوادي سلى بمحافظة أبين جنوب شرق اليمن. وقالت مصادر محلية إن مواجهات بالمدفعية اندلعت بين الطرفين في وادي سلى بأبين. Advertisements وشهدت محافظة أبين يوم السبت، اشتباكات بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في جبهة الطرية بمحافظة أبين جنوب شرقي البلاد، عقب محاولة اختراق لمواقع قوات المجلس من قبل القوات الحكومية.

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