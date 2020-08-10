شكرا لبحثكم عن خبر يعزز استقلال شبوة عن حضرموت : هادي يوجه بتشغيل ميناء تاريخي على بحر العرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بتشغيل ميناء "بير علي" والذي يشتهر تاريخيا باسم ميناء "قنأ" بمديرية رضوم التابعة لمحافظة شبوة (جنوب شرق اليمن).

وقالت مصادر مطلعة إن الرئيس هادي وجه جهات الاختصاص بالشروع في الترتيبات اللازمة لتشغيل الميناء التاريخي.

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ويقع الميناء على ساحل البحر العربي، ويبعد عن المكلا بحوالي 120 كيلو متراً، وعن عتق المركز الإداري لمحافظة شبوة بحوالي 140 كيلومتراً.

يذكر أن ميناء قناة كان الميناء الرئيسي لمملكة حضرموت، إذ كان ينقل منه البخور واللبان اليمني عبر الطريق البري إلى دول البحر الأبيض المتوسط.

ويهذف الميناء الى منح محافظة شبوة المزيد من الاستقلالية .