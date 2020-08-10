شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. كاميرا مراقبة توثق لحظة ارتطام الجسم المشع بالأرض في ضواحي صنعاء"فيديو" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أظهر تسجيل مصور من كاميرا مراقبة في العاصمة صنعاء لحظة سقوط النيزك في ضواحي العاصمة صنعاء وسطوعه بشكل قوي لحظة ارتطامه بالأرض.

وكان الفلكي اليمني محمد عياش أكد إن الضوء الفسفوري المُتوهج والذي أضاء سماء بعض محافظات شمالي غرب اليمن لثواني معدودة ( في تمام الساعة 08:07 من مساء السبت)، ناتج عن إحتراق بعض الصخور النيزكية في الغلاف الجوي.

بدوره أكد الخبير اليمني في الفيزياء الفلكية، عدنان الشوافي، إن الضوء المتوهج الذي شهود في سماء العاصمة صنعاء وعدة محافظات ناتج عن احتراق أجزاء من نيزك نتيجة الاحتكاك بالغلاف الجوي.

Advertisements

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن أكدوا مشاهدة الجسم المتوهج في عدة محافظات، منها صنعاء والجوف وحجة وتعز.