شكرا لبحثكم عن خبر الامطار الغزيرة ستظل تهطل على الاراضي اليمنية بشكل مستمر ابتداء من هذا العام و خلال الأعوام القليلة القادمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - YNP ـ تقرير / رفيق الحمودي ـ

يستمر هطول الأمطار الغزيرة ليل نهار وبشكل يومي على معظم المناطق والمحافظات اليمنية خلال هذه الأيام الأمر الذي يصاحبه تدفق للسيول الجارفة التي حصدت العديد من الأرواح ودمرت عدد من المنازل وتسببت بنفوق مواشي وانجراف أراض زراعية عدة .

وبحسب فلكيين : فقد دخلت اليمن في مدار اثيوبيا أوغندا الممطر ، مما يعني ان الامطار الغزيرة ستظل تهطل على الاراضي اليمنية بشكل مستمر ابتداء من هذا العام و خلال الأعوام القليلة القادمة

حيث أعلن مركز الأرصاد الأوروبي عن دخول اليمن مدار مطري مع إثيوبيا وأوغندا وأن الأمطار الغزيرة سوف تستمر إلى منتصف 2024.

وقال فلكيون عرب وأجانب أن اليمن دخلت في مدار اثيوبيا أوغندا المطري، مما يعني ان الامطار الغزيرة ستظل تهطل على الاراضي اليمنية بشكل مستمر حتى منتصف عام 2024م مؤكدين بدء استمرار الأمطار الغزيرة على اليمن .

وقال مركز الأرصاد البريطاني ، في تقرير عن فلكيين بريطانيين ان اليمن دخلت في مدار إثيوبيا أوغندا المطري.. متوقعاً استمرار هطول الأمطار على الاراضي اليمنية كاملة حتى منتصف العام 2024م.

كما توقع المركز ايضا ، انه خلال العام القادم (2021م) ستعود الانهار التي جفت قديماً الى الجريان، بالإضافة الى تشكل بحيرات وعيون مياه جديدة.

وأكد مركز الأرصاد البريطاني في تقاريره التي نشرتها صحف بريطانية وأوروبية أن هطول الأمطار على اليمن سيكون بشكل متواصل ما يؤذن بعودة الانهار التي جفت قبل ثلاثة الف عام

على ذات السياق الفلكي وفي اليمن أيضا اوضح الفلكي عدنان الشوافي حقيقة الجسم الذي انار سماء اليمن مساء أمس السبت 8 اغسطس حيث و يقول الشوافي للبوابة الإخبارية اليمنية :

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بحسب ما ورد من شهود العيان ووصفهم فان ذلك الضوء هو نيزك و الضوء ناتج احتراق اجزاء منه نتيجة الاحتكاك بالغلاف الجوي .

من جانب آخر كشف الفلكي عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" عن مستجدات الحالة الجوية و يقول بحسب بيانات و خرائط الأقمار الصناعية و نماذج الطقس فان التوقعات من السبت 8 أغسطس الجاري حتى الثلاثاء 11 من نفس الشهر يكون أهم المؤشرات و المستجدات على مستوى اليمن هو انخفاض كمية الهطول التراكمي بحوالي 50 % مقارنة ب 4 أيام ماضية.

مشيرا الى استمرار هطول الامطار الرعدية متفاوتة الشدة و التي تصل الى الغزيرة على بعض المناطق و يتركز معظم الهطول على المرتفعات الجبلبة الغربية و الشمالية غربية مع اجزاء من الهضاب و الاحواض الجبلية المحاذية.

موضحا ترتيب المناطق بحسب المتوسط التراكمي المتوقع للهطول خلال 4 ايام قادمة وهي كالتالي :

1- إب -ذمار - ريمة - صنعاء - المحويت - حجة - عمران - صعدة - الضالع - البيضاء - أبين - شمال لحج - شمال تعز.

2- بقية المناطق والمحافظات.

كما دعى "الفلكي عدنان الشوافي" الى توخي الحذر من مخاطر الأمطار الرعدية و ما يرافقها من برق و سيول و انخفاض في الرؤية الافقية و انزلاقات للصخور و الاتربة في الطرقات.

و يتابع "الشوافي" حديثه عن حالة البحر بالقول :-

متوقع حالة البحر من مضطرب الى شديد الاضطراب في غرب بحر العرب و سواحل ارخبيل سقطرى، وبين معتدل الى مضطرب أحيانا في السواحل الشرقية و اجزاء من السواحل الجنوبية و باب المندب،

داعيا الصيادين و مرتادي البحر الى توخي الحذر من الرياح الشديدة و اضطراب البحر، كما دعا الى متابعة المستجدات و نشرات الطقس.