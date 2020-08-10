القصة الكاملة للشاب الذي غرق في صنعاء أمام انظار الجميع

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يزيد بن سلمان - شبوة -
استحوذت قصة شاب في العاصمة اليمنية صنعاء غرق أمام انظار الجميع قب يومين داخل نفق دار سلم في صنعاء.
الفيديو الذي تصدر قائمة مشاهدات يمنية مضافا اليه حالة من الحزن للمصير الذي ال اليه حال الشاب .
وظلت هوية الشاب محور جدل كبير وتفاصيل الواقعة.
وكشفت مصادر محلية لصحيفة "عدن الغد" في صنعاء ان الشاب عرف عنه قدرته على السباحة لكن يبدو ان المياه الضحلة التي امتلئ بها النفق ربما صعبت حركته .
والشاب ويبلغ من العمر "37 "عاما ويشتغل عامل نظافة حيث يعول أسرة مكونه من زوجة و"6" أولاد بالتناصف بين الذكور والأناث.
وبحسب المصادر فأن الشاب الغريق شخص بسيط ويسكن في منطقة "دار سلم" ( حي المهمشين ) جوار جامعة الاندلس وهو من ابناء محافظة الحديدة .
والشاب الغريق يدعي "محمد حسن فرج سعيد سالم "
وافادت المصادر ان أسرته استغربت من وفاته غرقا كونه يجيد السباحة ببراعة وهو ما يعزز الاعتقاد بانه المياه المختلطة بالوحل اعاقت محاولته للسباحة والخروج من النفق .
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