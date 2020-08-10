شكرا لمتابعة خبر عن "رنين هاتف جوال " يكشف عن ابشع جريمة قتل هزت العاصمة..القاتل " سائق تاكسي معدوم الضمير" والضحية "زوجة شابه استقلت سيارته لمحل الصرافة لاستلام حوالة زوجها المغترب بالسعودية !( القصة الكاملة "حصري") والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - "رنين هاتف جوال " يكشف عن ابشع جريمة قتل هزت العاصمة..القاتل " سائق تاكسي معدوم الضمير" والضحية "زوجة شابه استقلت سيارته لمحل الصرافة لاستلام حوالة زوجها المغترب بالسعودية !( القصة الكاملة "حصري")

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كانت هذه تفاصيل خبر "رنين هاتف جوال " يكشف عن ابشع جريمة قتل هزت العاصمة..القاتل " سائق تاكسي معدوم الضمير" والضحية "زوجة شابه استقلت سيارته لمحل الصرافة لاستلام حوالة زوجها المغترب بالسعودية !( القصة الكاملة "حصري") لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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