أحرقوا جسده وفقعوا عينية.. ميلشيات الحوثي تعذب جندي بطريقة مروعة حتى الموت

أقدمت ميلشيات الحوثي الانقلابية على إحراق جندي أسير من قوات الجيش الوطني، وتعذيبه بطريقة بشعة ومروعة حتى الموت، في محافظة البيضاء (وسط اليمن).



وقالت مصادر حقوقية " ان ميلشيات الحوثي أحرقت جسد الجندي "عبد الحافظ عبد الرب الطاهري"، وقامت بقطع لسانه وانفه واذنيه وفقع عينيه، بعد أسرة من إحدى جبهات القتال في 18 يونيو الماضي".



وأظهرت صورة للجندي آثار التعذيب الوحشي الذي تعرض لها، حيث تظهر تفاصيل الجريمة كاملة، بجسد محروق وأعضاء تعرضت للتقطيع والطعنات بمختلف جسده.



وينحدر الجندي "الطاهري" من مديرية الطفة في محافظة البيضاء، وتم أسره في معركة ردمان بآل عواض بمحافظة البيضاء في يونيو الماضي، عقب اعلان عدد من القبائل القتال ضد ميلشيات الحوثي، نتيجة مقتل إمراه تدعى "جهاد الأصبحي" في منزلها في 27 إبريل 2020.



وأدانت منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري، ما وصفته بـ "العمل الإجرامي” الذي ارتكبته مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بحق الأسير عبد الحافظ عبدالرب الطاهري.



وقالت المنظمة في بيان "تم أسر الطاهري مع أربعة آخرين من مرافقي قائد اللواء 117، أثناء وصولهم على أحد الأطقم الى إحدى نقاط التفتيش التي كانوا يظنون انها لازالت تحت سيطرة قبيلة آل عواض".



وناشدت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية للاضطلاع بدورها والتحرك لمحاسبة المليشيات الحوثية عن كل جرائم الحرم التي ترتكبها بحق المواطنين اليمنيين.