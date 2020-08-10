رئيس الوفد الوطني يؤكد رفض العدوان السماح بإصلاح سفينة صافر

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

أكد رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام ، أن المطالبات التي يجريها الوفد والمسؤولين في صنعاء لإصلاح سفينة صافر يقابلها العدوان باللامبالاة والرفض.

وقال عبد السلام في تغريدة له على تويتر : سفينة صافر مُنع عنها إدخال الوقود لتشغيلها منذ بدء العدوان، ومع مطالباتنا المستمرة لتقييمها وإصلاحها إلا أنها تقابل باللامبالاة والرفض.

وأضاف : من يشن حرب إبادة على شعب بأكمله ويفرض عليه أشد الحصار لا يبالي بمصير سفينة، مشيرا إلى أن من رفع قتلة الأطفال من لائحة العار لا يحق له الحديث باسم الإنسانية.