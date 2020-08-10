تعز: قتلى وجرحى في اشتباكات بين مجموعتين مسلحتين وسط المدينة

قُتل خمسة أشخاص وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في اشتباكات بين مجاميع مسلحة، وسط مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن اشتباكات اندلعت بين مجاميع مسلحة تابعة لـ "غزوان المخلافي" وأخرى تابعة لشخص يدعى"ايمن الدامبي" في شارع التحرير وسط المدينة.

وذكرت المصادر أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط أربعة قتلى من مسلحي غزوان المخلافي.

وأشارت إلى أن مسلحي المخلافي أحرقوا منزل الدامبي وقتلوا شقيقه، فيما أصيب أخرون بينهم مدنيين.

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و"الدامبي" هو صهر غدر الشرعبي الذي خاض اشتباكات مسلحة مع غزوان المخلافي أكثر من مرة، إثر خلافات شخصية بين الطرفين.

وتعد هذه الاشتباكات بين ذات المجاميع هي الثانية خلال أقل من شهر على إثرها أصيب غدر الشرعبي.

ولم يصدر من شرطة المحافظة أي توضيح حول الأحداث حتى اللحظة.

