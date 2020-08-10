مصرع قيادي في حزب الإصلاح بمأرب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب



أكد مصدر محلي في محافظة مأرب، مصرع قيادي في حزب الإصلاح متأثراً متأثراً بجراحة التي اصيب بها قبل يومين اثناء المعارك التي حدثت بين المرتزقة من الدماشفة وقبائل عبيدة.

واضاف المصدر ان المرتزق/ شاجع ناصر بن عوشان يعد من ابرز قيادات قوات الاصلاح في جبهة العلم , ونجل القيادي ناصر بن عوشان .

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