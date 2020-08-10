وزير الإعلام: رفع حظر التسليح عن إيران يزيد من صراعات المنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020

أكد معمر الإرياني، وزير الإعلام، أن رفع حظر التسلح عن إيران يزيد من صراعات المنطقة، مشيرًا إلى أن بلاده دفعت مع سوريا والعراق ثمن سياسات إيران العدائية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية، وفى هذا السياق، أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تأييده تمديد العمل بقرار حظر نقل الأسلحة الذي اتخذته الأمم المتحدة بحق إيران قبل خمس سنوات وينتهي مفعوله بحلول الثامن عشر من شهر أكتوبر القادم.

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وجاء ذلك في رسالة بعث الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، اليوم الأحد، إلى مجلس الأمن الدولي يطالب فيها بتمديد تقييد نقل الأسلحة التقليدية، كالمقاتلات والدبابات والسفن الحربية، من وإلى إيران.

وتابعت رسالة مجلس التعاون الخليجي أنه "من غير الملائم رفع القيود عن توريد الأسلحة من وإلى إيران إلى أن تتخلى إيران عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتتوقف عن تزويد التنظيمات الإرهابية والطائفية بالسلاح".

وفيما ينص الاتفاق المبرم مع إيران في العام 2015 بموافقة الأمم المتحدة على إنهاء حظر الأسلحة المفروض على طهران، غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في شهر مايو من عام 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المذكور وإعادة العمل بالعقوبات المفروضة على إيران، تلك العقوبات التي أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في إيران.