اخبار الخليج / اخبار اليمن

مصرع 10 حوثيين في جبهة قانية واندلاع مواجهات في بلاد قيفة

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع 10 حوثيين في جبهة قانية واندلاع مواجهات في بلاد قيفة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020

مصرع 10 حوثيين في جبهة قانية واندلاع مواجهات في بلاد قيفة

متابعات_ الخليج 365

سقط قتلى وجرحى واسرى من مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم في مواجهات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة قانية بمحافظة البيضاء.

Advertisements

 

واوضحت مصادر ميدانية وفقا  لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان المواجهات اندلعت صباح اليوم عقب هجوم لمليشيا الحوثي جنوب وغرب مناطق ماهلية في جبهة قانية.. مؤكدة ان الجيش الوطني والمقاومة الشعبية صدت الهجوم وكبدت المليشيا خسائر كبيرة، حيث قتل اكثر من 10 وتم أسر 13من عناصر المليشيات.

 

وفي بلاد بلاد "قيفة" بمديرية القريشية اندلعت معارك بين المقاومة الوطنية وميليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق عيشمة وصفوان وزعج والعطف ونوفان والجسيمة، وسقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين، في حين ما تزال المعارك مستمرة حتى اللحظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 10 حوثيين في جبهة قانية واندلاع مواجهات في بلاد قيفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا