شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع 10 حوثيين في جبهة قانية واندلاع مواجهات في بلاد قيفة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

سقط قتلى وجرحى واسرى من مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم في مواجهات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة قانية بمحافظة البيضاء.

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واوضحت مصادر ميدانية وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان المواجهات اندلعت صباح اليوم عقب هجوم لمليشيا الحوثي جنوب وغرب مناطق ماهلية في جبهة قانية.. مؤكدة ان الجيش الوطني والمقاومة الشعبية صدت الهجوم وكبدت المليشيا خسائر كبيرة، حيث قتل اكثر من 10 وتم أسر 13من عناصر المليشيات.

وفي بلاد بلاد "قيفة" بمديرية القريشية اندلعت معارك بين المقاومة الوطنية وميليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق عيشمة وصفوان وزعج والعطف ونوفان والجسيمة، وسقط فيها قتلى وجرحى من الطرفين، في حين ما تزال المعارك مستمرة حتى اللحظة.