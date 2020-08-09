الحكومة تدعو مجلس الامن لتمديد قرار حظر التسلح المفروض على ايران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

‏دعت الحكومة اليمنية اليوم مجلس الأمن الدولي لتمديد قرار حظر التسلح المفروض على إيران.



واوضح وزير الإعلام في حكومة تسيير الاعمال معمر الارياني ان تمديد قرار حظر التسلح على ايران خطوة هامة لارغامها على التخلي عن سياساته العدائية وأجنداته التوسعية ونشر الفوضى والتخريب والإرهاب في المنطقة عبر مليشياته الارهابية.

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وأشار إلى ان اليمن والعراق، لبنان، سوريا والمنطقة والعالم اجمع دفعوا طيلة اعوام، اثمانا فادحة للسياسات العدائية التي تبناها النظام الايراني والحرس الثوري منذ الثورة الخمينية ومحاولات تصدير الثورة وفرض سيطرته على البلدان بقوة السلاح والمليشيات المذهبية ونشر الافكار الارهابية المتطرفة.

‏وحذر الارياني من مخاطر رفع الحظر عن بيع وتوريد ونقل الأسلحة والمواد المرتبطة بالصناعات العسكرية لايران.

واكد ان هذه الخطوة ستمثل هدية مجانية لنظام نشر الفوضى والارهاب في المنطقة، ومنحه مصادر مالية لتوسيع انشطته التخريبية، وستشكل مصدر اضافي لتهديد امن واستقرار المنطقة والعالم وضربة موجعة لجهود إحلال السلام.

‏وأردف الارياني ان استئناف بيع وتوريد السلاح الى ايران يصب المزيد من الزيت على نيران الصراعات في المنطقة عبر تسرب الأسلحة للمليشيات الطائفية والتنظيمات الارهابية وعلى رأسها "الحوثي، حزب الله، القاعدة، وداعش" واستخدامها في استهداف مصادر الطاقة وممرات الملاحة الدولية وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.