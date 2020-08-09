أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 9 أغسطس 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2020 وهي كالتالي :

وزير الإعلام يشن أعنف هجوم على مليشيات الحوثي الإيرانية https://www.elyamnelaraby.com/494444/ شبوة: مدينة عتق تغرق في ظلام دامس https://www.elyamnelaraby.com/494454 محافظ حضرموت يفتتح مشروع منظومة الطاقة الشمسية لتشغيل آبار مياه الشرب بدوعن https://www.elyamnelaraby.com/494458/ عاصمة الغاز والبترول تغرق في بحيرات الصرف الصحي https://www.elyamnelaraby.com/494460/ جراء السيول الجارفة اكثر من 100 بيت تهدم في صنعاء القديمة https://www.elyamnelaraby.com/494464/ مديرة الخطوط الجوية اليمنية: منطقة سيؤن تؤكد رفع التأمين الصحي على المسافرين لجمهورية مصر https://www.elyamnelaraby.com/494468 تحذير من دور إيراني لتكرار كارثة لبنان في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/494486/ أمنية لحج تقر تشكيل قوة عسكرية لتثبيت الأمن بمديريتي الحد وطور الباحة . Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/494492/ البيت الأبيض: ميليشيا الحوثي افشلت اتفاق يسمح لفريق أممي من الوصول لخزان صافر https://www.elyamnelaraby.com/494503/ لجنة الطوارئ في ابين تناقش آليه مواجهة اضرار السيول https://www.elyamnelaraby.com/494505/ شاهد.. البحسني يزور منشآت خلف للمشتقات النفطية التابعة لشركة النفط بساحل حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/494517/ شاهد.. البحسني يرأس اجتماعاً بالمعنيين في المرافق الخدمية ويؤكد على تحسين جودة العمل وانجاز قضايا المواطنين https://www.elyamnelaraby.com/494518/ اللواء بن بريك يشيد بتضحيات أبناء ردفان ويؤكد أنها محل تقدير شعب الجنوب https://www.elyamnelaraby.com/494519/ دبلوماسي ينتقد الإنفاق الحوثي غير المبرر على فعالية يوم الغدير https://www.elyamnelaraby.com/494522/ لجنة الفحص المتخصصة تبدأ بمعاينة المواد الموجودة بأرصفة ميناء عدن https://www.elyamnelaraby.com/494550/ تواصل فعاليات المهرجان السنوي للتراث الشعبي في يافع https://www.elyamnelaraby.com/494551

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