وردنا الآن: إعلان هــــام من شركة النفط اليمنية إلى جميع المحطات.

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عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر في شركة النفط اليمنية بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، ان الشركة اقرت تسعيرة جديدة لمادة البترول.
وأضافت المصادر بان محطات الوقود بدأت، يوم أمس السبت، ببيع صفيحة البترول سعة 20 لتر بـ6600 ريال.
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وكان السعر السابق لصفيحة البترول 5700 ريال.
وشهدت العاصمة عدن أزمة خانقة في المشتقات النفطية خلال الأيام الماضية،
وحذرت الشركة جميع أصحاب المحطات بعدم إستغلال المواطنين والالتزام بالسعر الموضح أعلاه حتى يتم توفير كميات كبيرة من المشتقات النفطية.
وأرجعت شركة النفط ارتفاع أسعار المشتقات النفطية إلى سيطرة مليشيا الإنتقالي الاسبوع الماضي على خزينة البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.
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