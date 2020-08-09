شكرا لقرائتكم خبر عن جالية اليمن وجمعية التجار يباركا ل إبراهيم عياش بفوزه لمجلس النواب الأمريكي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حضره الاخ / إبراهيم عياش

الفائز في انتخابات مقعد الدائرة الرابعة في مجلس نواب ولاية ميتشغن الأمريكية المحترم تحية طيبة وبعد،،،،،

تغمُرنا،نحن أعضاء الهيئة الإدارية في الجالية اليمنية الأمريكية،بولاية نيويورك مشاعر صادقة من الفخر والأعتزاز ونحن نرى فوزكم في انتخابات مقعد الدائرة الرابعة في مجلس نواب ولاية ميتشغن على منافسكم"ميشل" والتي جاءت نتيجتها تجسيداً واضحاً لمدى إخلاص وتمسك أبناء الجالية اليمنية والعربية الأمريكية بكم والالتفاف حولكم من اجل تلبية طموحاتهم في تحقيق توازن اجتماعي وسياسي واقتصادي للأستفادة من تجاربكم الممتده في العمل العام والطوعي والذي اكتسبتمه من معرفة ودراية بواقع الدائرة الرابعة على صعيد العلاقة بالمجتمع والمؤسسات الأمريكية بما فيه قضايا الناس عامة وابناء الجالية اليمنية والعربية والأسلامية خاصة....وما كانت هذه النتيجة بفوزكم على منافسكم"ميشل" إلا تعبيراً عن واقع يبنئ بوضوح عن حب وثقة جموع ابناء الجالية اليمنية والعربية والأسلامية في أنكم الأحق والأولى بالصعود إلى "الكنجرس" في هذه المرحلة التي تتطلب شخص جدير بالكفاءة والقدره وتحمل المسؤولية وإيصال أصواتهم إلى صناع القرار لتحقيق الأهداف المرجوه كونكم تمتلكون تلك المقومات وهي الأمور التي لمسها أبناء الجالية اليمنية والعربية والأسلامية جميعاً في فترة عملكم كامتطوع لمناصارة قضاياهم في العديد من الجوانب وهذا كان فخراً وشرفاً لكل فرد من أبناء الجالية اليمنية والعربية والأسلامية في جميع مدن الولايات المتحدة الأمريكية عامة...مؤكدين لكم بأننا سنكون عوناً وسنداً لكم خلال مسيرتكم العملية لما من شأنه مصلحة أبناء الجالية اليمنية والعربية والأسلامية عامة ونحن على يقين بأنكم سوف تدفعون قدماً إلى الأمام بقضايا أبناء الجالية اليمنية والعربية والأسلامية ذات الأولوية في "الكنجرس" الأمريكي...وفقكم الله وأعانكم في أعمالكم القادمة....ونتمنى لكم موفور الصحة والعافية.



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته"



إخوانك

فتـــــــــــــــــــح ناجـــــــــــــــــي علايـــــه

رئيس الجالية اليمنية الأمريكية في ولاية نيويورك .

عبـــد الســــلام ميـــــارز

رئيس جمعية التجار اليمنين بأمريكا

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