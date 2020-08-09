شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. القيادي الحوثي “أبو علي الحاكم” يُعلن خبر مفاجئ للعالم وصاعق للتحالف…! (تفاصيل).. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث القيادي البارز في حركة انصار الله، رئيس هيئة الاستخبارات في قوات صنعاء اللواء عبدالله يحيى الحاكم , المعروف باسم ” ابو علي الحاكم ” عن تنامي القدرة الاستخباراتية لقواتهم في مواجهة التحالف واختراقه .

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حديث القيادي ابوعلي الحاكم جاء خلال اجتماع لضباط الاستخبارات وفق وكالة سبأ التي تبث من صنعاء , موجها شكره لمن قال عنهم المتعاونين في خلف جبهات الحدود , في اشارة الى ان استخباراتهم استطاعت اختراق القوات السعودية .

واكد الحاكم أن هناك مرحلة جديدة من العمل الاستخباري اليمني ببعديه المرحلي والاستراتيجي وفق تعبيره .